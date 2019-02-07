Эстония выдала США обвиняемого в наркотерроризме афганца. Ему грозят три пожизненных

Его обвиняют в попытке импорта героина в США, наркотерроризме в пользу Талибала, попытке заниматься наркотерроризмом в пользу группировки Хаккани. Об этом пишет издание LawFuel.

Манафа эстонские власти арестовали 9 октября 2018 года в Таллинне. Изначально его держали под стражей в Эстонии.

Мужчине — 53 года. В случае признания виновным ему в качестве первого обвинения грозит пожизненное, из которого обязательно придется пробыть за решеткой десять лет, за второе и третье — также пожизненное, из которого непременно придется отсидеть 20 лет.