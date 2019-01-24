Эстонец в интернете обещал изнасиловать и убить британского блогера, а потом приехал в Англию к ее дому со шприцем и дилдо

Мужчина из Эстонии стал одержим девушкой из Великобритании, которая вела блог на YouTube. Домогательствами и угрозами он не ограничился, и полетел в Англию, заявившись у ее дома со странным набором вещей, который включал в себя шприц и секс-игрушку.
24-летний Кейо Ней слал популярной девушке электронные письма эротического содержания, при этом угрожая приехать к ней в Англию, обокрасть ее, пытать, изнасиловать и убить, пишет Liverpool Echo.
В апреле 2018 года мужчина прилетел в Великобританию и начал слать девушке в Twitter сообщения с фотографиями ее дома в Ливерпуле, и даже говорил с ее отцом. Отец девушки убедил эстонца, что она там не живет и вызвал полицию.
Когда полиция на следующий день приехала к дому блогера проверить ситуацию, то они заметили мужчину, который тут же убежал и сел на заднее сиденье припаркованной рядом машины. За рулем машин был отец Кейо.
В итоге полиция задержала обоих мужчин. В машине же был обнаружен мешок с изолентой, отверткой, перчатками, скрывающей лицо маской, фонариком, ремнем, фляжкой с раствором аммиака, шприцем и иглой, театральным биноклем, пластиковыми цветами и дилдо золотого цвета.
Ливерпульский суд обнародовал его сообщения девушке, в которых он сначала говорил, что судьба хочет, чтобы они были вместе, а потом угрожал приехать в Великобританию и сделать целью своей жизни найти и убить ее. Он также угрожал ее изнасиловать, сделать беременной и пытать часами, чтобы она "почувствовала то, что он чувствовал все эти годы".
Отца Кейо, проживающего в Лондоне бизнесмена, задержали за пособничество преступлению, но позже отпустили без предъявления обвинений.
В суде Кейо признал, что писал девушке, что планирует ее найти и отрезать ноги, но заверил, что это была посто шутка. Рассылку угроз убийства он отрицал, но признал, что просил ее не обручаться и не выходить замуж.
В Ливерпуль же он с отцом якобы приехал во время отдыха, но объяснить наличие в машине подозрительных вещей не смог. Что касается дилдо, Кейо назвал его устройством для массажа.
В итоге он признал, что следил за девушкой, но отрицал, что целью этого было совершение сексуального преступления.
Врачи обнаружили у подсудимого комбинацию синдрома Аспергера, аутизма и синдрома дефицита внимания и гиперактивности, которые нельзя вылечить.
Мать подсудимого утверждала, что шприц нужен был для того, чтобы вводить ему лекарство, а аммиак — чтобы приводить его в чувство после приступов эпилепсии. По ее словам, сын постоянно носит с собой отвертку еще с детства, как и перчатки, потому что ему не нравится трогать вещи.
В итоге суд приговорил Кейо Нея к одному году и 9 месяцам тюремного заключения.