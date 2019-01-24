Эстонец в интернете обещал изнасиловать и убить британского блогера, а потом приехал в Англию к ее дому со шприцем и дилдо

24-летний Кейо Ней слал популярной девушке электронные письма эротического содержания, при этом угрожая приехать к ней в Англию, обокрасть ее, пытать, изнасиловать и убить, пишет Liverpool Echo.

В апреле 2018 года мужчина прилетел в Великобританию и начал слать девушке в Twitter сообщения с фотографиями ее дома в Ливерпуле, и даже говорил с ее отцом. Отец девушки убедил эстонца, что она там не живет и вызвал полицию.

Когда полиция на следующий день приехала к дому блогера проверить ситуацию, то они заметили мужчину, который тут же убежал и сел на заднее сиденье припаркованной рядом машины. За рулем машин был отец Кейо.

В итоге полиция задержала обоих мужчин. В машине же был обнаружен мешок с изолентой, отверткой, перчатками, скрывающей лицо маской, фонариком, ремнем, фляжкой с раствором аммиака, шприцем и иглой, театральным биноклем, пластиковыми цветами и дилдо золотого цвета.

Foto: Briti prokuratuur

Ливерпульский суд обнародовал его сообщения девушке, в которых он сначала говорил, что судьба хочет, чтобы они были вместе, а потом угрожал приехать в Великобританию и сделать целью своей жизни найти и убить ее. Он также угрожал ее изнасиловать, сделать беременной и пытать часами, чтобы она "почувствовала то, что он чувствовал все эти годы".

Отца Кейо, проживающего в Лондоне бизнесмена, задержали за пособничество преступлению, но позже отпустили без предъявления обвинений.