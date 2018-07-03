Эстонец преодолел 15 000 км на велосипеде, пока верного двухколесного друга не украли в Канаде

Путешественник Ристо Прий из Эстонии проехал на велосипеде через Австралию, Индокитай и Канаду. Однако через три дня после того, как Прий преодолел 15 000 км случилось неожиданное — велосипед украли, пишет Õhtuleht.

Ночью неизвестные взломали гараж его друга в Канаде и украли оттуда велосипед и палатку путешественника. Дело передали в полицию, но на их помощь Прий не рассчитывает, так как подобные кражи в Виннипеге не редкость.

Несмотря на кражу, путешественник считает, что рейс на велосипеде лучше, чем обычное путешествие: "Так путешествовать просто здорово, чуть быстрее, чем пешком, но в то же время не слишком быстро".