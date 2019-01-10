Эстонцы бесчинствуют на дорогах Финляндии, россияне ведут себя более скромно

По сообщению финской полиции, эстонцы часто превышают разрешенную скорость, передает Yle Uutiset.

”Это явная халатность. Несколько лет назад прослеживалась тенденция, что эстонские строители ездили пьяными. Они передавали машину друг другу. Водители менялись, но они всегда были пьяными”, — говорит представитель полиции Финляндии Хейкки Ихалайнен.

Количество совершенных россиянами аварий в прошлом году оставалось на том же уровне, что в позапрошлом. Как отмечают в полиции, по сравнению с предыдущими годами стиль вождения россиян в Финляндии улучшился. Кроме того, они послушно оплачивают свои штрафы, иначе визы им не видать.

"Сейчас количество туристов из России уменьшилось, но благодаря надзору на восточной границе мы лучше контролируем их, чем эстонцев, которые могут приехать через границу когда угодно”, — отметил страж порядка.