10.01.2019, 21:30

Эстонцы бесчинствуют на дорогах Финляндии, россияне ведут себя более скромно

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rus.delfi.ee
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Эстонцы бесчинствуют на дорогах Финляндии, россияне ведут себя более скромно
Foto: Ago Tammik

В 2017 году иностранцы совершили в Финляндии 1700 аварий. С большим отрывом с 800 ДТП среди них лидируют эстонцы (для сравнения — далее идут шведы и русские с 200 и 300 авариями соответственно).

По сообщению финской полиции, эстонцы часто превышают разрешенную скорость, передает Yle Uutiset.

”Это явная халатность. Несколько лет назад прослеживалась тенденция, что эстонские строители ездили пьяными. Они передавали машину друг другу. Водители менялись, но они всегда были пьяными”, — говорит представитель полиции Финляндии Хейкки Ихалайнен.

Количество совершенных россиянами аварий в прошлом году оставалось на том же уровне, что в позапрошлом. Как отмечают в полиции, по сравнению с предыдущими годами стиль вождения россиян в Финляндии улучшился. Кроме того, они послушно оплачивают свои штрафы, иначе визы им не видать.

"Сейчас количество туристов из России уменьшилось, но благодаря надзору на восточной границе мы лучше контролируем их, чем эстонцев, которые могут приехать через границу когда угодно”, — отметил страж порядка.

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