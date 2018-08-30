Еще чуть-чуть — и беда: водители автобуса и фургона ведут себя просто возмутительно! rus.delfi.ee EST 2

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Обычно опасные маневры совершают при обгоне легковушки. На этом же видео видно, что опасные маневры совершают рейсовый автобус и фургон с прицепом.