Эльмар Вахер: эстонский террорист — пьяный водитель

Вчера под предводительством организаций SA Terve Eesti, Kinoteater и Rimi прошло обсуждение темы ”Иванова ночь, дети и алкоголь”, в ходе которого генеральный директор полиции и Департамента погранохраны Эльмар Вахер поведал, что эстонские террористы — это пьяные водители.

Это всего лишь вопрос времени, когда произойдет крупный несчастный случай с участием пешеходов. Советник по развитию мэрии Курессааре Ану Варес заметила, что многие 16-летние пьют на праздниках до тошноты.

”Известно, если народ празднует, то полиция больше работает”, — сказал Эльмар Вахер. ”Ключевые слова во время праздников: ”пьяный”, ”мужчина”, ”в Таллинне”. В бюджете государства оставалось бы намного больше денег, если бы ключевые слова были другими. Большинство правонарушений было совершено в прошлом году на Иванову ночь гражданами в алкогольном опьянении. За рулем задержали более 200 пьяных водителей, двух водителей автобусов и 50 участников криминала или водителей в наркотическом опьянении. Произошло четыре серьезных транспортных происшествия. Из этого следует, что в действительности каждый день за руль садятся 2000-3000 человек в нетрезвом состоянии. На прошлую Иванову ночь мы передали родителям больше сотни пьяных детей, не считая тех, кого доставили в больницу”.



Эльмар Вахер поведал, что часть людей постоянно ведет нетрезвый образ жизни: они пьяными участвуют в жизни семьи и выполняют свои ежедневные обязанности. ”15 000 вызовов в год связаны с домашним насилием, главной причиной которого является алкоголь. Быстрым, но обременительным решением стало бы немедленное вмешательство полиции, создание новых вытрезвителей для последующего привоза туда пьяных, но это не сделает общество более безопасным. Наше решение — занятия с молодежью. Важно, что происходит в детском саду и в школе. Преподаватель должен своим примером передавать новые знания и ценности. Если у ребенка родители алкоголики, и его бьют дома, то школа и детский сад являются теми местами, которые должны подавать пример и побуждать делать правильный выборы”, — добавил Эльмар Вахер.

”16-летние пьют на праздниках до тошноты. Причиной называют то, что не умеют общаться, будучи трезвыми или прячут свои проблемы и глупость. В то же время они сами осознают, что это неправильно”, — заметила Ану Варес. ”В начале 2015-го года в Курессааре местные самоуправления, при сотрудничестве с полицией и мэрией, сформировали группу по алкогольной политике. Активно занимаются проверкой документов среди молодежи. Просьба предоставить документы при покупке алкоголя является нормой, а ещё лучше, если документ показывают без просьбы. Для того, чтобы изменить поведение молодежи, следует работать не только с ними, но и со взрослыми. За ночь ничего не изменится, требуется терпение”.



О развитии алкогольной культуры и о нынешней ситуации говорили генеральный директор полиции и Департамента погранохраны Эльмар Вахер, руководитель тренингов SA Tervise Eesti Триин Сокк, мэр Вильянди Андо Кивиберг, глава Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ, а также советник по развитию мэрии Курессааре Ану Варес. Рэпер Metsakutsu говорил о своих мыслях на тему ”алкоголь и молодежь”.

В конце обсуждения показывали новые видеоклипы Kinoteater. Предоставление документов при покупке алкоголя должно стать нормой.