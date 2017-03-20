Экспертиза готова: влетевшая на BMW в жилой дом девушка находилась под действием наркотиков

Водитель врезавшегося в жилой дом в Вильяндимаа автомобиля BMW — 22-летняя Хелери — находилась в состоянии наркотического опьянения. Это показал и сделанный сразу после аварии экспресс-тест, и судебно-медицинская экспертиза, результаты которой были обнародованы в понедельник.

”Результаты экспертизы подтверждают тот факт, что водитель транспортного средства находился в стоянии наркотического опьянения”, — сказал пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус Delfi.

Результаты экспертизы технического состояния автомобиля и дорожно-технической оценки ситуации пока не готовы. Проводит экспертизы Институт судебной экспертизы Эстонии. Прокуратура подтвердила, что в рамках уголовного дела были заслушаны и несколько свидетелей.

21 ноября 2016 года в 23:10 Центр тревоги получил сообщение о том, что в городе Вильянди на улице Кёстри произошло ДТП. По первоначальным данным, автомобиль BMW 530D, которым управляла 22-летняя женщина, из-за неправильно выбранной скорости потерял управление на перекрестке улицы Вакзали, Рижского шоссе и улицы Калеви и влетел во двор расположенного по адресу Вакзали, 14 дома, где перелетел через крышу припаркованной там машины и приземлился передней частью в гостиной расположенного по адресу Кёстри, 1 многоквартирного дома, разрушив стену и печь. "Приземлился передней частью в гостиной на телевизор и врезался в печь", — значилось в первоначальной информации.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоняк уточнила тогда, что в момент ДТП в квартире находился 67-летний мужчина, который избежал травм. Водитель проезжавшей мимо место происшествия машины доставил управлявшую BMW женщину в больницу для проверки здоровья, откуда ее отпустили на домашнее лечение. По первоначальным данным, водитель был в машине один. Алкогольного опьянения у женщины не зафиксировали, но экспресс-тест на наркотики оказался положительным, он показал, что женщина употребляла коноплю, что в свою очередь могло вызвать у девушки галлюцинации.

