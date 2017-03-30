Экс-советник канцлера права признан виновным в совращении несовершеннолетних

Сегодня Харьюский уездный суд признал бывшего советника канцлера права Яануса Конса (31) виновным в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев, которое ввиду укороченного производства было сокращено на треть.

Таким образом, окончательное наказание составило четыре года и четыре месяца. Из этого срока реально провести за решеткой мужчине придется шесть месяцев. Остальной срок — условный с испытательным сроком в пять лет, передает ERR.

Согласно обвинениям Пыхьяской окружной прокуратуры, Конса с 2011 по 2016 год совершил ряд преступлений сексуального характера в отношении мальчиков в возрасте 13-17 лет. В ходе расследования у мужчины было обнаружено около 300 фото- и видеофайлов с изображением несовершеннолетних в эротических и порнографических ситуациях. Некоторые материалы были сняты самим Конса.

Помимо прочего, Конса принуждал несовершеннолетних мальчиков высылать ему по интернету свои фото порнографического содержания и позировать перед веб-камерой. В 2015 году он совершил в отношении не достигшего 14-летнего возраста мальчика действие сексуального характера, заключавшееся в мастурбации.