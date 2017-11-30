Экс-руководители PERH признаны виновными в коррупции, но по некоторым эпизодам оправданы

Tõnis Allik ja Marko Kilk kohtuotsust ootamas Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня в Харьюском уездном суде был зачитан приговор экс-директору Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Тынису Аллику или экс-руководителю ИТ-отдела больницы Марко Килку.