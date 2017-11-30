Экс-руководители PERH признаны виновными в коррупции, но по некоторым эпизодам оправданы

Сегодня в Харьюском уездном суде был зачитан приговор экс-директору Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Тынису Аллику или экс-руководителю ИТ-отдела больницы Марко Килку.
Согласно решению, оба мужчины были признаны виновными по большинству эпизодов. По единичным эпизодам подсудимые были оправданы. В качестве наказания Аллик и Килк получили условные сроки.
Аллик сообщил, что намерен обжаловать решение.
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