30.11.2017, 13:44

Экс-руководители PERH признаны виновными в коррупции, но по некоторым эпизодам оправданы

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rus.delfi.ee
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Экс-руководители PERH признаны виновными в коррупции, но по некоторым эпизодам оправданы
Tõnis Allik ja Marko Kilk kohtuotsust ootamasFoto: Karin Kaljuläte

Сегодня в Харьюском уездном суде был зачитан приговор экс-директору Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Тынису Аллику или экс-руководителю ИТ-отдела больницы Марко Килку.

Согласно решению, оба мужчины были признаны виновными по большинству эпизодов. По единичным эпизодам подсудимые были оправданы. В качестве наказания Аллик и Килк получили условные сроки.

Аллик сообщил, что намерен обжаловать решение.

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