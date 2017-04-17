17.04.2017, 16:00

Экс-политик Прийт Тообал попался пьяным за рулем

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rus.delfi.ee
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Edgar Savisaare protsessi pressikonverents
Edgar Savisaare protsessi pressikonverentsFoto: Karli Saul

По сведениям Delfi, в воскресенье в Вильянди полиции попался пьяным за рулем бывший политик Прийт Тообал.

Тообалу составили протокол о проступке, что означает, что степень его опьянения оказалась ниже предела уголовно наказуемого опьянения, но превысила в выдыхаемом воздухе количество 0,1 мг/л.

Тообал на звонок Delfi не ответил.

Тообал ушел с поста генерального секретаря Центристской партии и из активной политики в мае прошлого года. После ухода из политики он пообещал заняться созданием в Вильяндимаа в Килду конного центра и гостевого дома.

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