Экс-политик Прийт Тообал попался пьяным за рулем

По сведениям Delfi, в воскресенье в Вильянди полиции попался пьяным за рулем бывший политик Прийт Тообал.
Тообалу составили протокол о проступке, что означает, что степень его опьянения оказалась ниже предела уголовно наказуемого опьянения, но превысила в выдыхаемом воздухе количество 0,1 мг/л.
Тообал на звонок Delfi не ответил.
Тообал ушел с поста генерального секретаря Центристской партии и из активной политики в мае прошлого года. После ухода из политики он пообещал заняться созданием в Вильяндимаа в Килду конного центра и гостевого дома.
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