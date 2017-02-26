26.02.2017, 19:05

Экс-офицер Сил обороны за разглашение гостайны приговорен к тюремному заключению

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rus.delfi.ee
EST
Viru vangla
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Харьюский уездный суд признал бывшего капитана Сил обороны Эстонии Иво Юрака виновным в разглашении государственной тайны и приговорил к его к двум с половиной годам заключения, из которых семь месяцев ему придется провести в тюрьме, остальной срок - условный с четырехлетним испытательным периодом.

Также суд признал 39-летнего Юрака виновным в частной сыскной деятельности и в незаконном обороте огнестрельного оружия, передает rus.err.ee.

Юрак был задержан Полицией безопасности (КаПо) по подозрению в разглашении государственной тайны 29 августа 2016 года, после чего суд дал санкцию на его арест.

По данным расследования КаПо, Юрак уносил с работы содержащие гостайны документы и хранил их дома, способствуя тем самым незаконному доступу к государственным тайнам.

Материалы уголовного дела не подлежат обнародованию в целях защиты государственной тайны.

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