Экс-глава эстонской наркополиции обвиняется в Финляндии в причастности к отмыванию денег

В Финляндии продолжается суд над обвиняемым в участии в процессе отмывания денег экс-главой таллиннской наркополиции Калевом Мытусом (48), пишет Eesti Ekspress.

В 2010 году Мытус отправился на быстроходном судне в Финляндию и занял у главы нарокполиции Хельсинки Яари Аарнио 50 000 евро наличными, которые затем использовал для покупки земли возле моря в Хийумаа. Позже долг он выплатил. В 2013 году Мытус занял у коллеги еще 35 000 евро, а в прошлом году хельсинский суд первой инстанции признал Аарнио виновным в незаконном обороте наркотиков. В связи с участием в отмывании денег под подозрением оказался и Мытус, но был оправдан. Сейчас это же дело рассматривается судом второй инстанции. Аарнио требует для себя оправдательного приговора, а прокурор — признания Мытуса виновным.

Согласно обвинению, Мытус как бывший наркополицейский должен был понять, что происхождение такой суммы может быть сомнительным. Кроме того, финские стражи порядка не получают настолько большую зарплату, чтобы ее хватало за предоставление займов. В связи с этим прокурор считает утверждения Мытуса не заслуживающими доверия, а факт его участия в отмывании доказанным.

Мытус в своей защите упирает на то, что Аарнио — его давний и хороший знакомый. Также, по его мнению, нет ничего подозрительного в том, что у сотрудника полиции много денег: например, полицейский Пеэтер Пало дал ему в долг 25 000 евро. В направленном суду письме Мытус отмечает, что в Эстонии использование наличных — обыденное дело, и приводит в пример кафе в Нымме, ”которое очень популярно среди членов Рийгикогу. В этом баре не признают карточки, платить можно только наличными”.

Рассмотрение дела окружным судом продолжится до следующего лета.