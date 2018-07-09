"Джентльмены удачи". Невероятные истории побегов из эстонских тюрем

В начале месяца мировые СМИ всколыхнула история самого опасного преступника Франции Редуана Фаида, который сбежал из тюрьмы на вертолете. Эстонским заключенным, конечно, в этом плане до него далеко, но некоторые колоритные побеги случались и у нас.
Так, два года назад в Таллиннской тюрьме осужденный за наркопреступления Александр Сухотский и осужденный за воровство Эдуард Михайлов вскрыли оконные решетки и пробрались в тюремный двор, где шел ремонт внешней стены. Заключенные по строительным лесам влезли на стену и были таковы. Михайлова поймали через два месяца после побега, а Сухотский по-прежнему находится в бегах и объявлен в розыск Интерполом.
В 2010 году из не действующей ныне Мурруской тюрьмы сбежал осужденному за изнасилование Руслан Виллонен. 20-летний мужчина заявил, что просто хотел проверить, возможен ли побег, который, к удивлению, оказался возможен. Виллонен сломал решетку на окне, как Человек-паук по стене дополз до крыши блока камер и разломал заграждение из колючей проволоки. Далее при помощи сделанного из матраса каната он спустился со стены на ту сторону. Об его исчезновении узнали лишь на утренней перекличке. Была развернута масштабная операция по поимке, но мужчина вернулся в тюрьму сам.