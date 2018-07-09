"Джентльмены удачи". Невероятные истории побегов из эстонских тюрем

В середине 1990-х из Вильяндиской тюрьмы для молодых преступников сбежали семь человек, нанеся при этом тяжелые телесные повреждения охраннику и фельдшеру.

В 1991 году из Мурруской тюрьмы в пустых цистернах из-под цемента сбежали Марио Симусте и Юри Мосин. Postimees писал, что пятью месяцами позже в ресторане аэропорта Шереметьево мужчины заказали черную икру и не оплатили счет.

В 1996 году из Харьюского производственного лагеря сбежали 20 человек. Все происходило как в кино: часть заключенных держали охранников, другие в это время ломали ворота лагеря. Находящиеся на смотровой башне охранники открыли огонь, но это никого не остановило. Операция по поимке беглецов была действительно масштабной. Все ли в итоге оказались пойманы, Delfi выяснить так и не удалось.

В то же время из центральной тюрьмы по трубе системы воздушного отопления сбежали четверо заключенных. Один из них — осужденный за убийство Анатолий Фортуна — позже был застрелен в Ласнамяэ.

Не обошлось и без странных случаев. Так, в середине 90-х из одной тюрьмы исчез заключенный. Руководство посчитало, что арестант сбежал, что через год его разложивший труп обнаружили в стенах учреждения. Выяснилось, что в ходе ссоры другие заключенные его убили, а тело спрятали.

В 2003 году из Мурруской тюрьмы сбежал осужденный за вымогательство Андер Сагади. Позже он связался с журналистом ”Pealtnägija" и заявил, что не совершал никаких преступления. Вскоре его задержали и вернули в тюрьму.

В 2004 году из Мурруской тюрьмы, спрятавшись в подготовленных для перевозки коптильных печах, сбежали осужденные за убийство Роман Янчук и Дмитрий Ретунков. Вскоре мужчины были задержаны.

В 2008 году из медицинской автомобиля во время перевозки из Таллиннской тюрьмы в тюремную больницу в Маарду сбежал вор-рецидивист Алекс Пушкин. Мужчина до сих пор не найден и разыскивается Интерполом.

Alex Puškin

Побеги удаются не всегда. Классический пример — попытка побега 2007 года, когда в Мурруской тюрьме сработала сигнализация. Охранники провели обыск и обнаружили дыру в одном из ограждений, а за ней туннель. В туннеле задержали Николая Митянина, отбывающего пожизненное за убийство полицейского, и Юрия Крамского, осужденного за убийство двоих человек.