09.07.2018, 17:57

"Джентльмены удачи". Невероятные истории побегов из эстонских тюрем

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rus.delfi.ee
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"Джентльмены удачи". Невероятные истории побегов из эстонских тюрем
Ekspress Meedia

В начале месяца мировые СМИ всколыхнула история самого опасного преступника Франции Редуана Фаида, который сбежал из тюрьмы на вертолете. Эстонским заключенным, конечно, в этом плане до него далеко, но некоторые колоритные побеги случались и у нас.

Так, два года назад в Таллиннской тюрьме осужденный за наркопреступления Александр Сухотский и осужденный за воровство Эдуард Михайлов вскрыли оконные решетки и пробрались в тюремный двор, где шел ремонт внешней стены. Заключенные по строительным лесам влезли на стену и были таковы. Михайлова поймали через два месяца после побега, а Сухотский по-прежнему находится в бегах и объявлен в розыск Интерполом.

Aleksandr Suhotski

В 2010 году из не действующей ныне Мурруской тюрьмы сбежал осужденному за изнасилование Руслан Виллонен. 20-летний мужчина заявил, что просто хотел проверить, возможен ли побег, который, к удивлению, оказался возможен. Виллонен сломал решетку на окне, как Человек-паук по стене дополз до крыши блока камер и разломал заграждение из колючей проволоки. Далее при помощи сделанного из матраса каната он спустился со стены на ту сторону. Об его исчезновении узнали лишь на утренней перекличке. Была развернута масштабная операция по поимке, но мужчина вернулся в тюрьму сам.

Ruslan Villonen

В середине 1990-х из Вильяндиской тюрьмы для молодых преступников сбежали семь человек, нанеся при этом тяжелые телесные повреждения охраннику и фельдшеру.

В 1991 году из Мурруской тюрьмы в пустых цистернах из-под цемента сбежали Марио Симусте и Юри Мосин. Postimees писал, что пятью месяцами позже в ресторане аэропорта Шереметьево мужчины заказали черную икру и не оплатили счет.

В 1996 году из Харьюского производственного лагеря сбежали 20 человек. Все происходило как в кино: часть заключенных держали охранников, другие в это время ломали ворота лагеря. Находящиеся на смотровой башне охранники открыли огонь, но это никого не остановило. Операция по поимке беглецов была действительно масштабной. Все ли в итоге оказались пойманы, Delfi выяснить так и не удалось.

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В то же время из центральной тюрьмы по трубе системы воздушного отопления сбежали четверо заключенных. Один из них — осужденный за убийство Анатолий Фортуна — позже был застрелен в Ласнамяэ.

Не обошлось и без странных случаев. Так, в середине 90-х из одной тюрьмы исчез заключенный. Руководство посчитало, что арестант сбежал, что через год его разложивший труп обнаружили в стенах учреждения. Выяснилось, что в ходе ссоры другие заключенные его убили, а тело спрятали.

В 2003 году из Мурруской тюрьмы сбежал осужденный за вымогательство Андер Сагади. Позже он связался с журналистом ”Pealtnägija" и заявил, что не совершал никаких преступления. Вскоре его задержали и вернули в тюрьму.

В 2004 году из Мурруской тюрьмы, спрятавшись в подготовленных для перевозки коптильных печах, сбежали осужденные за убийство Роман Янчук и Дмитрий Ретунков. Вскоре мужчины были задержаны.

В 2008 году из медицинской автомобиля во время перевозки из Таллиннской тюрьмы в тюремную больницу в Маарду сбежал вор-рецидивист Алекс Пушкин. Мужчина до сих пор не найден и разыскивается Интерполом.

Alex Puškin

Побеги удаются не всегда. Классический пример — попытка побега 2007 года, когда в Мурруской тюрьме сработала сигнализация. Охранники провели обыск и обнаружили дыру в одном из ограждений, а за ней туннель. В туннеле задержали Николая Митянина, отбывающего пожизненное за убийство полицейского, и Юрия Крамского, осужденного за убийство двоих человек.

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