Двое работников VKG подозреваются в получении взяток

Работники бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции 5 июля задержали двух работников дочерних предприятий концерна Viru Keemia Grupp: руководителя отдела ремонта электростанций VKG Energia OÜ и VKG руководителя отдела эксплуатации Soojus AS.

Согласно предъявленным подозрениям, 52-летний Сергей и 48-летний Вячеслав неоднократно, пользуясь служебным положением, брали взятки за то, чтобы тендеры выигрывали определенные предприятия. Взятки они принимали как наличными, так и в виде услуг. Также подозрение в даче взятки предъявлено члену правления одной фирмы, другому члену правления другой фирмы предъявлено подозрение в подделке документа.

В офисах VKG и фирм проведены обыски, задержаны оба подозреваемых работника концерна и один член правления частной фирмы. После проведения первичных следственных действий подозреваемые были отпущены на свободу. VKG прекратил трудовые отношения с подозреваемыми.

По словам руководителя бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции Мати Омблера, установление случаев коррупции в частном секторе все чаще попадает в поле деятельности полиции.

Прокурор по особым делам Вируской окружной прокуратуры Кальмер Каск говорит, что в случае с коррупцией важно не столько то, какая прибыль получены нечестным путем, а сам факт нарушения закона. Он советует людям не путать кошелек фирмы со своим собственным.

Председатель правления Viru Keemia Grupp Ахти Асманн отметил, что руководство компании считает коррупционные действия недопустимыми. Он добавил, что, конечно, степень вины подозреваемых определит суд, но уже такое подозрение для концерна — основание прервать с запятнавшими свою репутацию работниками трудовые отношения. Он поблагодарил работников бюро по борьбе с коррупционными преступлениями ЦеКриПо за длительное и конструктивное сотрудничество.

Досудебное производство по делу ведет бюро по борьбе с коррупционными преступлениями ЦеКриПо, руководит — Вируская окружная прокуратура.