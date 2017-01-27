Двое мужчин собирали сброшенные с товарняка канистры: полиция выясняет обстоятельства

6 января около 22:57 охранники задержали недалеко от железной дороги в деревне Кастли в волости Тарту двоих мужчин, которые собирали сброшенные с проходившего мимо товарного поезда канистры из-под топлива и складывали их в свой микроавтобус Voklswagen.

При проверке окрестностей в лесу было обнаружено несколько 30-литровых канистр из-под дизельного топлива. Такие же канистры были обнаружены и в принадлежащем мужчинам транспортном средстве. Кроме того, в машине были найдены переделанный стартовый пистолет и патроны.

В качестве подозреваемого полиция задержала 48-летнего и 49-летнего мужчин. Также в Тарту были задержаны и доставлены в участок для выяснения обстоятельств машинист товарного поезда и его помощник.