Движение по Мустамяэ теэ серьезно нарушено из-за прорыва трубы

В связи с прорвавшейся трубой вблизи перекрестка улиц Мустамяэ и Эндла движение по полосе в направлении центра Таллинна перекрыто. Ремонтные работы могут продлиться до вечера четверга

Согласно первоначальным данным, под проезжей частью прорвалась труба диаметром 200 мм.

Вода в месте аварии перекрыта, и Tallinna Vesi начинала ремонтные работы. На время ремонта планируется перекрыть обе полосы по направлению к центру, для чего также придется временно приостановить работы троллейбусных линий 1 и 5.

Для движения будут открыты две полосы, ведущие в Мустамяэ, и одну из них планируется переделать для направляющихся в центр автомобилей в целях объезда перекрытого участка. Также идет поиск возможности пустить вместо троллейбусов автобусы.

Ремонтные работы могут продлиться до вечера четверга, 13 апреля.