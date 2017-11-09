Две молодые эстонки попали в Австралии в ДТП: одна находится на грани жизни и смерти

23 октября в районе Болдивис недалеко от Перта в Австралии произошла авария, в которой пострадали три человека: две женщины из Эстонии и мужчина.

МИД подтвердил тот факт, что двое пострадавших являются эстонками, но более точной информации сообщить не смог. По данным местного издания 6mm, авария произошла в 16:13 по местному времени. В ходе ДТП столкнулись легковой автомобиль Daewoo, которым управляла 22-летняя эстонка, и маленький желтый фургон Ford Transit, за рулем которого находился 37-летний мужчина. В результате столкновения одна из машин врезалась в столб линии электропередач.

Оба водителя получили серьезные травмы, но больше всего пострадала 22-летняя пассажирка Daewoo. Ее травмы были очень серьезными и сейчас она находится в больнице. Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.