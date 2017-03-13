Два случая за день: в ходе совместной попойки женщина напала с ножом на мужчину

В воскресенье около 10 часов утра в деревне Люллемяэ в волости Карула в ходе совместного распития алкогольных напитков между супругами возникла ссора, в результате которой 44-летняя женщина ударила ножом 48-летнего мужчину.

Потерпевший был доставлен в Валгаскую больницу, а женщина задержана в качестве подозреваемой и отправлена на вытрезвление. По факту ненадлежащего физического обращения было заведено уголовное дело.

В тот же день аналогичный случай произошел и в Вильяндимаа. Так, в 21:30 Центр тревоги получил сообщение о том, что в квартире на улице Айа в Вильянди в результате возникшей в ходе совместной попойки ссоры 47-летняя женщина напала с ножом на своего 52-летнего знакомого.

Медики доставили потерпевшего в больницу. Женщина была задержана и отправлена на вытрезвление.