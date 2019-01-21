21.01.2019, 14:01

Два работника АЗС в Тартумаа отравились газом из-за небрежности водителя

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rus.delfi.ee
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Kiirabi
фото иллюстративноеFoto: Raido Vint

На автозаправочной станции Premium-7 в поселке Вахи Тартуского уезда двое работников получили отравление газом, поскольку водитель заправлявшегося газом автомобиля забыл выключить насос на колонке, передает rus.err.ee.

Вызов в связи с утечкой газа поступил в Лыунаский спасательный центр 18 января в 20:21.

Спасатели выяснили, что водитель забыл выключить насос в колонке, поэтому из заправочного пистолета продолжал идти газ. Образовалось газовое облако.

Перекрыв основной кран, спасатели проверили безопасность на АЗС. Двое работников станции почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу.

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