Два работника АЗС в Тартумаа отравились газом из-за небрежности водителя

Вызов в связи с утечкой газа поступил в Лыунаский спасательный центр 18 января в 20:21.

Спасатели выяснили, что водитель забыл выключить насос в колонке, поэтому из заправочного пистолета продолжал идти газ. Образовалось газовое облако.

Перекрыв основной кран, спасатели проверили безопасность на АЗС. Двое работников станции почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу.