Два работника АЗС в Тартумаа отравились газом из-за небрежности водителя

На автозаправочной станции Premium-7 в поселке Вахи Тартуского уезда двое работников получили отравление газом, поскольку водитель заправлявшегося газом автомобиля забыл выключить насос на колонке, передает rus.err.ee.
Вызов в связи с утечкой газа поступил в Лыунаский спасательный центр 18 января в 20:21.
Спасатели выяснили, что водитель забыл выключить насос в колонке, поэтому из заправочного пистолета продолжал идти газ. Образовалось газовое облако.
Перекрыв основной кран, спасатели проверили безопасность на АЗС. Двое работников станции почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу.
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