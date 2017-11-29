Два экс-руководителя HKScan задержаны по подозрению в присвоении и отмывании денег

Сегодня Центральная криминальная полиция задержала двух бывших руководителей HKScan Теэта Соорма и Мати Туви по подозрению в присвоении в особо крупных размерах и отмывании денег.

Кроме того, задержан еще один человек, подозреваемый в содействии совершению Соорма и Туви преступлений.

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Стелла Вебер сказала, что собранные к настоящему моменту доказательства позволяют подозревать Соорма и Туви в совершении невыгодных для предприятия сделок путем злоупотребления доверием, в присвоении в общей сложности около 1,5 млн евро и отмывании денег в этот же объеме. ”Согласно предъявленному подозрению, Теэт Соорм и Мати Туви в 2010-106 гг присвоили имущество AS Rakvere Farmid, используя для того договора с фирмами, принадлежащими или находящимися под контролем связанных с ним людей. Также они использовали фиктивные счета для легализации полученных преступным путем средств. Кроме того, Теэт Соорм и Мати Туви заключили невыгодные арендные и гарантийные договора, которыми предприятие взяло на себя необоснованные обязательств на сумму более 3 млн евро. К настоящему моменту в рамках уголовного производства в целях обеспечения гражданского иска арестовано различного имущества на сумму более 1,3 млн евро”, — сказала она.

Заявление в полицию поступило от представителей акционерного общества после проведения внутреннего расследования.

Сегодня в местах проживания и работы подозреваемых были проведены обыски.

Расследование ведет Центральная криминальная полиция под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.