Два экс-руководителя HKScan задержаны по подозрению в присвоении и отмывании денег

Центральная криминальная полиция (ЦеКриПо) задержала сегодня экс-руководителей HKScan Теэта Соорма и Мати Туви, которых есть основание подозревать в присвоении в крупных размерах и отмывании денег.

Кроме этого в рамках этого же уголовного делопроизводства задержан один мужчина, которого есть основание подозревать в пособничестве Соорму и Туви в совершении преступлений, сообщает полиция.

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Стеллы Вебер, на основании собранных на данный момент доказательств есть основание подозревать Теэта Соорма и Мати Туви в совершении наносящих вред предприятию сделок посредством злоупотребления доверием, присвоении около 1,5 млн евро и отмывании денег в таком же размере.

"Согласно предъявленным подозрениям, Теэт Соорм и Мати Туви присвоили в 2010–2016 гг. имущество акционерного общества Rakvere Farmide AS, используя для этого договоры, заключенные с предприятиями, которые принадлежат лицам или находятся под контролем, связанных с Соормом и Туви. Также выставлялись фиктивные счета для легализации полученных преступным путем денег. Также Теэт Соорм и Мати Туви заключали убыточные для предприятия договоры об аренде и гарантийные договоры, которыми для предприятия было взято необоснованных обязанностей на сумму более 3 млн евро. На сегодняшний день в ходе уголовного делопроизводства в целях обеспечения гражданского иска арестовано различного имущества ценностью более 1,3 млн евро", — добавила Вебер.

По словам руководителя службы ведения производства по делам бюро борьбы с экономическими преступлениями Юлава Калфа, полиция получила заявление о возможных нарушениях от представителей акционерного общества, которые проводили на предприятии внутреннее расследование.

"В интересах нормальной работы предприятия и для минимизации риска получения убытка важно, чтобы на каждом предприятии были разработаны механизмы надзора. Таким образом само предприятие может предупредить нарушения или обнаружить их на ранней стадии и вмешаться в ситуацию. Данный случай является хорошим примером того, когда предприятие само обнаруживает нарушения, фиксирует их и сотрудничает с полицией. Сильный контроль со стороны предприятия помогает выявить корыстных сотрудников и минимизирует возможные риски", — добавил Калф. По его словам, в ходе надзора со стороны самого предприятия могут быть выявлены те проблемы, которые могли и не попасть в поле зрения полиции.

Сегодня в разных городах Эстонии были проведены обыски в местах жительства и на рабочих местах подозреваемых.

Следствие ведет Центральная криминальная полиции, руководит ведением производства Пыхьяская окружная прокуратура.