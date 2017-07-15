15.07.2017, 09:50

ДТП в Южной Эстонии: пострадали пять человек

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rus.delfi.ee
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ДТП в Южной Эстонии: пострадали пять человек
Foto: Priit Simson

В пятницу во второй половине дня в волости Пука Валгаского уезда произошла авария, в которой пострадали пять человек.

ДТП случилось в 15:32 на 191 километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга. Автомобиль Volvo S80, которым управляла 56-летняя женщина, отклонился на встречную полосу и столкнулся с Nissan Primastar, которым управляла 36-летняя женщина.

Водитель Nissan была доставлена в Клинику Тартуского университета. Водитель Volvo была доставлена в латвийскую больницу в Валка. Пассажиры автомобиля Nissan — восьмилетний мальчик, 30-летний мужчина и 42-летняя женщина были доставлены в больницу в Валга.

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