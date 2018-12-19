19.12.2018, 11:10

ДТП в Южной Эстонии: мать и двое детей в авто вылетели на замерзший пруд. Спасли разбившиеся окна и лед

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фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

”У одной девочки был разбит лоб, но кости у всех троих, кажется, были целы”, — поведал мужчина, к двери которого в понедельник вечером явилась насквозь промокшая женщина с двумя детьми.

В понедельник во второй половине дня на 4 км шоссе Татра-Отепя произошло ДТП. 40-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля на скользкой дороге, съехала вправо в кювет. Далее машина перевернулась и оказалась на замерзшем пруду.

”Им нереально повезло, поскольку при падении на лед разбились стекла, и они смогли выбраться”, — поведал Маргус, который трудится на мебельном предприятии, расположенном вблизи. ”Повезло и потому, что тонкий лед оказался достаточно крепким, чтобы какое-то время держать машину”.

По словам других сотрудников, пруд это мелок: глубина — пару метров.

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