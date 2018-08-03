ДТП в Вильяндимаа: скончалась женщина

Сегодня в 8:10 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Вильяндимаа, в деревне Абьяку волости Мульги.
По первоначальным данным, легковой автомобиль выехал в кювет. Скончалась женщина-пассажир.
Сегодня в 8:10 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Вильяндимаа, в деревне Абьяку волости Мульги.
По первоначальным данным, легковой автомобиль выехал в кювет. Скончалась женщина-пассажир.
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