03.08.2018, 09:30

ДТП в Вильяндимаа: скончалась женщина

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rus.delfi.ee
EST 8
Küünal
KüünalFoto: Anni Õnneleid

Сегодня в 8:10 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Вильяндимаа, в деревне Абьяку волости Мульги.

По первоначальным данным, легковой автомобиль выехал в кювет. Скончалась женщина-пассажир.

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