ДТП в Вильяндимаа: скончалась женщина

Сегодня в 8:10 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Вильяндимаа, в деревне Абьяку волости Мульги.
По первоначальным данным, легковой автомобиль выехал в кювет. Скончалась женщина-пассажир.
Сегодня в 8:10 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Вильяндимаа, в деревне Абьяку волости Мульги.
По первоначальным данным, легковой автомобиль выехал в кювет. Скончалась женщина-пассажир.
Hooldaja
FRESENIUS MEDICAL CARE ESTONIA OÜ
Tähtaeg: 01.09.2018
Hankespetsialist
INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Tähtaeg: 06.08.2018
Müügiüksuse juht
COMPENSA VIENNA INSURANCE ...
Tähtaeg: 12.08.2018
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