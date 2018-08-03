03.08.2018, 09:30

ДТП в Вильяндимаа: скончалась женщина

 (14)
rus.delfi.ee
EST 8
Küünal
KüünalFoto: Anni Õnneleid

Сегодня в 8:10 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Вильяндимаа, в деревне Абьяку волости Мульги.

По первоначальным данным, легковой автомобиль выехал в кювет. Скончалась женщина-пассажир.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Стрельба на мосту в Ласнамяэ: выстрелов было как минимум шесть, подозреваемый — работник Tallinna Teede AS

03.08.2018
Сегодня Пыхьяская прокуратура подала ходатайство о заключении под стражу мужчины, который в ночь на 2 августа устроил стрельбу на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ.
Подробнее



ВИДЕО DELFI: "Я не хочу возвращаться в Минск". Звезда "Ласнагорска" - о переезде в Эстонию и съемках в сериале

03.08.2018
31 июля в Таллинне начались съемки сериала “Ласнагорск”, в героях которых узнают себя многие жители Ласнамяэ. Одну из главных ролей в сериале играет Анастасия Коледа, которая живет в Эстонии всего год, но утверждает, что ее родина очень похожа на Ласнамяэ. Подробнее — в видео Delfi!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Победа и поражение "Флоры" доказали, в Эстонии нужно ходить на футбол

03.08.2018
26 июля "Флора" пропустила пять безответных мячей в матче Лиги Европы против кипрского АПОЕЛя. Через неделю, 2 августа, Камс и Поом забили, Тоом отбил пенальти. А вся команда на 30 минут предоставила зрителям надежду на чудо, но все равно дальше не прошла.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-15% Meeste käekell Police TAIPAN PL.14833JSB/04A
229,- €
194,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107212003
113,40 €
68,04 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"По мне проехался каток налоговой". Женщина на деньги своей фирмы отремонтировала дом и оказалась должна большую сумму

03.08.2018
Более десяти лет Татьяна владела маленькой фирмой по предоставлению транспортно-экспедиторских услуг. Оборот составлял около четверти миллиона евро. Нераспределенной прибыли к 2014 году было более 140 000 евро, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


УЖЕ В СУББОТУ: ”Шо, опять?” Журналист Delfi устроила в переходе ”диковинное форменное безобразие”

03.08.2018
Прошла неделя с эксперимента, в рамках которого журналист Delfi Ольга Привалова рылась в таллиннских помойках ”в попытке заработать себе на мороженое”. И, кажется, у нее снова финансовые затруднения, которые они попыталась решить в одном из таллиннских переходов…
Подробнее