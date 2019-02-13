13.02.2019, 21:11
ДТП в Вильяндимаа: две столкнувшиеся машины, семеро в больнице
ФОТО DELFI
Сегодня в деревне Мудисте, что в Вильяндимаа, столкнулись два автомобиля.
Сегодня в деревне Мудисте, что в Вильяндимаа, столкнулись два автомобиля.
”Сегодня вечером в 19:20 в Центр тревоги поступила информация о ДТП на 34 км шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуиа. По первоначальным данным, автомобиль, двигавшийся со стороны Выхма, столкнулся с машиной, ехавшей из Вильянди”, — поведала пресс-секретарь полиции Мария Гоняк.
Причины ДТП выясняются. Всего в двух машинах находились семь человек. Все они доставлены в больницу на медосмотр.
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