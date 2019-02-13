ДТП в Вильяндимаа: две столкнувшиеся машины, семеро в больнице

”Сегодня вечером в 19:20 в Центр тревоги поступила информация о ДТП на 34 км шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуиа. По первоначальным данным, автомобиль, двигавшийся со стороны Выхма, столкнулся с машиной, ехавшей из Вильянди”, — поведала пресс-секретарь полиции Мария Гоняк.

Причины ДТП выясняются. Всего в двух машинах находились семь человек. Все они доставлены в больницу на медосмотр.