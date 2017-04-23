23.04.2017, 14:40

ДТП в Нарве: пострадал 12-летний велосипедист

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rus.delfi.ee
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Balti Keti velotuur 2015 esimene päev
JalgratasFoto: Hendrik Osula

В субботу, 22 апреля, в Нарве автомобиль Audi A4 на перекрестке сбил 12-летнего велосипедиста, ехавшего на зеленый сигнал светофора. Пострадавшего доставили в больницу, пишет rus.err.ee.

ДТП произошло в 16:25 на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Рохелине, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Совершавший правый поворот автомобиль Audi A4, за рулем которого находилась 38-летняя женщина, не остановился перед светофором в то время, как дорогу на велосипеде пересекал 12-летний мальчик.

Скорая помощь доставила велосипедиста, который совершал поездку без обязательного для него защитного шлема, в отделение экстренной медицины Нарвской больницы.

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