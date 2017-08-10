ДТП в Нарве: автомобиль сбил мотороллер, два человека в больнице

В Нарве на Кренгольме 9 августа произошло ДТП, автомобиль Volkswagen Passat наехал на мотороллер Taotao Cy50t-8, передает rus.err.ee.

Как сообщила полиция, ДТП произошло в 17:05 по соседству с домом №34 на улице Йоала.

Водитель автомобиля, 27-летняя женщина, не соблюдала безопасную дистанцию между транспортными средствами.В результате чего автомобиль столкнулся с мотороллером, которым управляла 37-летняя женщина, у нее за спиной сидела 16-летняя девочка.

Пострадавших в ДТП, водителя и пассажира мотороллера, доставили в Нарвскую больницу.