ДТП в Ласнамяэ: в автомобиле было пятеро пьяных, и они не могли определиться, кто же алководитель

”25 февраля 2017 года примерно в 8.50 полиция получила сообщение о том, что в Таллинне на Лаагна теэ недалеко от дома по адресу Кярбери, 27, произошло ДТП, в котором автомобиль Volvo снес примерно 10 метров дорожного ограждения. Люди в данном ДТП не пострадали, но был причинен материальный ущерб AS Signaal и владельцу автомобиля”, — прокомментировал ситуацию Треэс.

В автомобиле находилось несколько человек. По прибытии полиции на место происшествия находившиеся в автомобиле люди были в состоянии алкогольного опьянения и утверждали, что алкоголь они употребили уже на месте совершенного ДТП, а также то, что они не знают, кто находился за рулем автомобиля. Владелец автомобиля был также среди этих людей.

Данее, по словам Треэса, находившиеся в Volvo люди в течение долгого времени не могли сойтись во мнении, кто был за рулем автомобиля. В отношении владельца автомобиля было начато делопроизводство о проступке по статье 261 Закона о дорожном движении "Нарушение обязанностей собственника или ответственного пользователя механических транспортных средств", в ходе чего было установлено, что за рулем автомобиля находился его знакомый, мужчина 1987 года рождения.

”Хотя в ходе делопроизводства было установлено лицо, которое находилось за рулем, было невозможно установить наверняка, употребил ли водитель алкоголь до того, как сел за руль”, — пояснил он.

На данный момент водитель наказан денежным штрафом по статьям 223 ("Причинение водителем механического транспортного средства, вездехода или трамвая имущественного ущерба или по неосторожности вреда здоровью") и 226 ("Употребление водителем, являющимся участником дорожно-транспортного происшествия, алкогольных напитков, наркотических средств или психотропных веществ после дорожно-транспортного происшествия") Закона о дорожном движении.

Также эксперт напомнил, что, передавая свое транспортное средство другому лицу, владелец автомобиля должен учитывать связанные с этим все возможные риски. Если вы не уверены в том, что состояние здоровья и навыки вождения водителя позволяют ему садиться за руль, то следует выбрать более надежного водителя либо воспользоваться такси либо общественным транспортом. Если нетрезвый водитель не реагирует на просьбы пассажиров остановиться, то самое верное решение — вызвать на место полицию.

Незаконное использование чужим транспортным средством может быть наказано по статье 215 Пенинтенциарного кодекса "Самовольное пользование вещью". ”Однако, в ходе ведения данного делопроизводства владелец автомобиля информацию полиции о том, что автомобилем воспользовались без разрешения владельца, не передавал, и такого заявления полиции сделано не было”, — пояснил Треэс.