ДТП с летальным исходом в Йыэляхтме: водитель думал, что сбил не женщину, а животное

В субботу в волости Йыэляхтме, на 19 километре шоссе Таллинн-Нарва, был обнаружен труп женщины. Оказалось, водитель подумал, что сбил дикое животное, сообщил об этом полиции и продолжил путь.

Согласно имеющимся данным, 23 сентября вечером 66-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser на 19 километре шоссе Таллинн-Нарва сбил, как ему показалось, животное. Водитель позвонил в полицию, сообщил о наезде на животное и продолжил свой путь.

Позже он узнал о произошедшем в том месте ДТП, в результате которого погибла женщина 1961 года рождения. Мужчина тут же связался с полицией.

Окружной прокурор Пыхьяской префектуры Мерике Тикк сообщила, что водитель уже дал показания в рамках инициированного уголовного производства.

На данный момент установлено, что вначале женщину сбил Toyota Land Cruiser, а затем по ней проехались еще два автомобиля. По словам прокурора, личность тех водителей установлена, и уже проходит их допрос.

На основе первоначальных данных известно, что на погибшей была надета темная одежда и отсутствовал отражатель, добавила Тикк.