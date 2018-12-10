ДТП близ Певческого поля: пожилая женщина на Toyota сбила пешехода

Пешеход остался незамеченным для водителя в свете фар встречных автомобилей. Пострадавшей медики оказали первую помощь, из-за полученного испуга в первой помощи нуждался и водитель автомобиля. Полиция установила, что водитель автомобиля был трезв.

При первичном осмотре у пешехода не было отражателя, но это еще уточняется, как и все остальные обстоятельства, поскольку инцидент произошел совсем недавно.