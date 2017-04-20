Дорожная толока: провели беседы с 823 водителями, наказали 231 водителя

В ставшей уже традиционной дорожной толоке, которая проходила со вчерашнего утра до сегодняшнего утра, приняло участие 264 полицейских, которые побеседовали с 823 водителями и наказали за нарушения скоростного режима 173 водителя.

Полицейскими было проверено более чем 900 мест, указанных на карте дорожной толоки, и более чем 1400 транспортных средств.

„Спасибо всем, кто передал нам информацию об участках дороги, вызывающих беспокойство, на эти участки мы будем обращать больше внимания и после окончания толоки", — сказала капитан полиции Сирле Лойго.

По словам Лойго, многие местные жители были рады видеть на своей улице полицейских, были и такие случаи, когда водители, отметившие участок на карте дорожной толоки как опасный, сами превышали скорость.

„Надеюсь, что эта акция еще раз привлекла внимание к тому, насколько опасным может быть превышение скорости, и все, кому пришлось общаться вчера с полицейскими, задумались над последствиями своих действий", — сказала Лойго.

В Харьюмаа полицейские провели разъяснительные беседы об опасностях превышения скоростного режима более чем с 300 водителями, в Тартумаа таких водителей было более 180, в Ида-Вирумаа 65, в Ляэнемаа 67 и в Вильяндимаа более чем 50 водителей.

Денежное наказание получило около 40 водителей в Харьюмаа, 30 в Тартумаа, 27 в Ляэне-Вирумаа, 19 в Ляэнемаа и Ида-Вирумаа, 13 в Вильяндимаа. Кроме того, было зарегистрировано 58 других нарушений Закона о дорожном движении.