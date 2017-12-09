Дорожная хроника: задержаны трое употреблявших наркотики водителей, в ДТП пострадали три женщины

В произошедших за минувшие сутки ДТП пострадали три человека. Также были задержаны три водителя моторных транспортных средств с признаками употребления наркотиков и шесть водителей с признаками употребления алкоголя.

Вчера в 8:20 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Раэ на перекрестке Мыйгу и Веэсааре теэ, где по первоначальным данным 32-летняя женщина на автомобиле Subaru Outback выехала перед двигавшимся по главной дороге автомобилем KIA Carens, которым управляла 38-летняя женщина. Водителя Subaru доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 16:31 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Пярну маантеэ 106, где 44-летний мужчина на автомобиле KIA Carnival въехал сзади в остановившийся перед ним автомобиль Chrysler Grand Voyager, которым управлял 45-летний мужчина. От полученного удара Chrysler врезался остановившийся перед ним автомобиль Volkswagen Caddy, которым управляла 43-летняя женщина. Находившуюся в Chrysler 38-летнюю женщину доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу на осмотр.

В 19:44 сообщили о ДТП в Харьюмаа в волости Сауэ на перекрестке шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу и дороги Руйла-Лайтсе, где 42-летняя женщина на автомобиле Volkswagen Polo выехала перед двигавшимся по главной дороге автомобилем Ford Mondeo, которым управлял 26-летний мужчина. Водителя Volkswagen доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.