Дорожная хроника: в ДТП пострадали трое детей и один взрослый

Блюстители порядка 18 апреля задержали четырех употреблявших алкоголь водителей. О угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.

Произошло два ДТП, в одном пострадали трое 11-летних мальчиков, во втором — взрослый.

В 10:00 произошло ДТП в Таллинне по адресу Кивимурру, 9 во дворе Кадриоргской немецкой гимназии. 44-летний мужчина управлял автомобилем Mercedes-Benz Sprinter и, выехав из-за угла здания школы, сбил бегавших там троих 11-летних мальчиков. Двум детям скорая помощь оказала первую помощь на месте, третьего мальчика отец позднее отвез в травмпункт Ида-Таллиннской центральной больницы на осмотр. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.