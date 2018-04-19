19.04.2018, 08:50

Дорожная хроника: в ДТП пострадали трое детей и один взрослый


rus.delfi.ee
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Дорожная хроника: в ДТП пострадали трое детей и один взрослый
Tallinn, Kivimurru 9 juures (Google Street View ekraanitõmmis)

Блюстители порядка 18 апреля задержали четырех употреблявших алкоголь водителей. О угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.

Произошло два ДТП, в одном пострадали трое 11-летних мальчиков, во втором — взрослый.

В 10:00 произошло ДТП в Таллинне по адресу Кивимурру, 9 во дворе Кадриоргской немецкой гимназии. 44-летний мужчина управлял автомобилем Mercedes-Benz Sprinter и, выехав из-за угла здания школы, сбил бегавших там троих 11-летних мальчиков. Двум детям скорая помощь оказала первую помощь на месте, третьего мальчика отец позднее отвез в травмпункт Ида-Таллиннской центральной больницы на осмотр. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 12:05 произошло ДТП в Таллинне у виадука на Пярнуском шоссе. 48-летний мужчина из-за нарушения здоровья потерял контроль над автомобилем Audi Q5 и выехал через трамвайные пути на встречную полосу, где машина врезалась в бордюр. Водителя доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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