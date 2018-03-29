Дорожная хроника: в ДТП пострадал 12-летний мальчик, полиция задержала пять нетрезвых водителей

28 марта блюстители порядка задержали на дорогах Эстонии пять употреблявших алкоголь водителей. Об угнанных и найденных автомобилях сообщений не было.

Произошло одно ДТП, в результате которого пострадал один человек, 12-летний мальчик.

В 7:50 произошло ДТП в Тартумаа в волости Тарту, на 6 километре дороги Кырвекюла-Ляхте, на перекрестке Вазула.

Управлявший автомобилем Škoda Octavia 36-летний мужчина из-за светившего в глаза солнца не заметил двигавшийся по главной дороге автомобиль Audi A6 Avant, которым управлял 40-летний мужчина. В результате ДТП Audi съехал с дороги. Находившегося в Škoda 12-летнего мальчика доставили в Клинику Тартуского университета.