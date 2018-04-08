08.04.2018, 10:50

Дорожная хроника: пострадали два водителя и пешеход, задержаны 23 пьяных водителя

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rus.delfi.ee
EST
Kurjategija
Foto on illustreeriv.Foto: Anni Õnneleid

За минувшие сутки задержали 17 водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и 6 — с признаками употребления наркотиков.

Вчера в 8:40 произошло ДТП в Ярвамаа на 5 километре дороги Ивмавере — Вильянди — Каркси-Нуйа, где 28-летняя женщина потеряла контроль над автомобилем Opel Astra и съехала с дороги. Водитель позже обратился в Ярвамааскую больницу.

В 14:40 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в волости Вяйке-Маарья на 31 километре шоссе Раквере — Вяйке-Маарья — Вягева, где 72-летний мужчина на автомобиле Mazda 6 при повороте налево съехал в кювет. Водителя доставили в Ракверескую больницу на осмотр.

В 15:00 произошло ДТП в городе Выру у дома по адресу Крейцвальди, 82, где неожиданно вышедшая на проезжую часть 76-летняя женщина была сбита автомобилем Audi 80, которым управлял 44-летний мужчина. Пешехода доставили в Клинику Тартуского университета. Обстоятельства ДТП выясняются.

Сообщений об угнанных и найденных транспортных средствах не поступало.

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