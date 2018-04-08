Дорожная хроника: пострадали два водителя и пешеход, задержаны 23 пьяных водителя

За минувшие сутки задержали 17 водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и 6 — с признаками употребления наркотиков.

Вчера в 8:40 произошло ДТП в Ярвамаа на 5 километре дороги Ивмавере — Вильянди — Каркси-Нуйа, где 28-летняя женщина потеряла контроль над автомобилем Opel Astra и съехала с дороги. Водитель позже обратился в Ярвамааскую больницу.

В 14:40 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в волости Вяйке-Маарья на 31 километре шоссе Раквере — Вяйке-Маарья — Вягева, где 72-летний мужчина на автомобиле Mazda 6 при повороте налево съехал в кювет. Водителя доставили в Ракверескую больницу на осмотр.