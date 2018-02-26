Дорожная хроника: двое пострадавших, 29 пьяных водителей

Вчера в Эстонии произошло два серьезных ДТП, в которых пострадали в общей сложности два человека.

В 16:58 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Пухкекоду теэ и Нурмику теэ. По первоначальным данным, управлявший Škoda Octavia 61-летний мужчина на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю Honda Civic, которым управлял 32-летний мужчина. Находившаяся в Škoda в качестве пассажирки 61-летняя женщина пострадала и была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 23:46 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Лийвалайа. Там совершавший поворот налево на автомобиле Saab 900 49-летний мужчина столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем Mercedes-Benz CLS 350 CDI, которым управляла 33-летняя женщина. Водителя Saab доставили с места происшествия в Северо-Эстонскую региональную больницу. Более точные обстоятельства ДТП и то, для какого из водителей горел зеленый свет, выясняется.

За минувшие сутки задержали 29 употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств.