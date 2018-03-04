Дорожная хроника: два ДТП, трое пострадавших, 17 пьяных водителей

За минувшие сутки в Эстонии произошло две серьезные аварии, в которых пострадали три человека. За рулем задержали 17 употреблявших алкоголь водителей.

Вчера в 16:53 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Линну теэ и Нымме теэ, где столкнулись автомобиль Honda CR-V, которым управлял 67-летний мужчина, и автомобиль BMW 525D, которым управлял 35-летний мужчина. Водителя Honda доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Перекресток регулируется светофорами, и какой свет горел для для водителей, выясняется.

Вчера в 21:09 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Маяка и Палласти, где, по первоначальным данным, управлявший автомобилем Mercedes-Benz 26-летний мужчина не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся по главной дороге автомобилем Tesla, которым управлял 28-лений мужчина. На данном перекрестке в момент ДТП светофоры были в желтом мигающем режиме. С места происшествия доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу водителя Mercedes и сидевшего рядом пассажира, 25-летнего мужчину. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

За прошедшие сутки задержали 17 употреблявших алкоголь моторно-транспортных средств.

Об угнанных и найденных автомобилях сообщений не поступало.