Дорожная хроника: четверо пострадавших в ДТП, 11 пьяных водителей

Блюстители порядка 15 марта задержали на дорогах Эстонии одного употреблявшего наркотики и 10 употреблявших алкоголь водителей. Сообщений об угнанных и найденных автомобилях не поступало. Произошло четыре ДТП, в которых пострадали в общей сложности четыре человека.

В 12:27 произошло ДТП в Йыгевамаа в волости Паюси в деревне Вянгари, на 7 километре шоссе Йыгева-Пылтсамаа. 33-летняя женщина на автомобиле Peugeot 406 съехала с дороги в кювет и была доставлена в Клинику Тартуского университета на осмотр.

В 16:20 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Ляэнемере теэ, 17, во дворе. По первоначальным данным, пересекавший проезжую часть 13-летний мальчик выбежал перед автомобилем Toyota Yaris, которым управляла 40-летняя женщина. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 19:00 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Харку, на 38 километре Таллиннской окружной дороги. По первоначальным данным, к фургону Volkswagen Transporter Kasten, которым управлял 43-летний мужчина, приблизился автомобиль Opel Meriva, которым управляла 59-летняя женщина. В тот же момент 34-летний мужчина на автомобиле Citroen Berlingo совершал обгон Opel, и произошло столкновение трех автомобилей. Водителя Citroen доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 22:30 произошло ДТП в Тартумаа в волости Тарту, на 119 километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга. Перед автомобилем Peugeot 307, которым управлял 27-летний мужчина, выбежало дикое животное, от которого водителю удалось увильнуть. В результате маневра водитель потерял контроль над машиной, съехал налево, врезался в металлическое дорожное ограждение и оказался перед двигавшимся в противоположном направлении автомобилем Volkswagen Golf Variant, которым управляла 58-летняя женщина. Водителя Volkswagen доставили в Клинику Тартуского университета на осмотр.