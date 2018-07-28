28.07.2018, 13:37

Дорогу в Нарва-Йыэсуу перекрыли для тушения лесного пожара

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Дорогу в Нарва-Йыэсуу перекрыли для тушения лесного пожара
Иллюстративное фото. Tanel Meos

В городе Нарва-Йыэсуу Ида-Вируского уезда в пятницу возник лесной пожар на площади 5-6 гектаров, который к настоящему моменту удалось взять под контроль благодаря оперативным действиям спасателей и привлечению вертолета Департамента полиции и погранохраны. Поскольку для тушения пожара происходит забор воды из реки Нарва, водителей просят не пользоваться шоссе между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, передает rus.err.ee.

Сообщение о пожаре поступило в пятницу в 13:25, сообщила в субботу пресс-служба Идаского спасательного центра.

К тушению привлекли спасателей из Ийзаку, Йыхви, Кохтла-Ярве, Кивиыли, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу и Нарвы.

Работать пришлось в условиях повышенной сложности из-за труднодоступного рельефа местности, заросшей подлеском, в котором огонь быстро распространялся. Привлечение к тушению вертолета позволило существенно ограничить распространение пламени.

К настоящему времени пожар взят под контроль, угрозы людям нет, работы по тушению продолжаются в субботу.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: ”Клянусь, я не пропустила ни одной помойки!”. Журналист Delfi совершила бутылочный вояж. Каков урожай?

28.07.2018
Конец июля. Самый обычный четверг. Только жара — за 30! Журналист Ольга Привалова не сидит в конторе, не пишет статей, не берет интервью у звезд и политиков. С утра до вечера она правой рукой залезает в помойку ”по самое не хочу”, а левой — тащит мусорный пакет с урожаем. В чем дело? В Delfi не платят зарплаты? У Приваловой ”поехала крыша”? Нет! Это — социально-психологическо-развлекательно-экономическо-журналистский эксперимент над собой, над системой, над прохожими.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Дорогу в Нарва-Йыэсуу перекрыли для тушения лесного пожара

28.07.2018
В городе Нарва-Йыэсуу Ида-Вируского уезда в пятницу возник лесной пожар на площади 5-6 гектаров, который к настоящему моменту удалось взять под контроль благодаря оперативным действиям спасателей и привлечению вертолета Департамента полиции и погранохраны. Поскольку для тушения пожара происходит забор воды из реки Нарва, водителей просят не пользоваться шоссе между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, передает rus.err.ee.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
169,15 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Glasglow
69,- €
27,60 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Safari
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €

Отделения неотложной помощи в больницах снова переполнены из-за отпусков семейных врачей

28.07.2018
Больничные отделения неотложной помощи опять перегружены из-за наплыва пациентов. По словам врачей, причина этого не столько в проблемах со здоровьем из-за жаркой погоды, сколько в уходе в отпуск многих семейных врачей, а также характерных для летнего периода травм, ожогов и инфекций, передает rus.err.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Лесной пожар в Нарва-Йыэсуу взят под контроль

28.07.2018
В городе Нарва-Йыэсуу Ида-Вируского уезда возник лесной пожар на площади 5-6 гектаров, который к настоящему моменту удалось взять под контроль благодаря оперативным действиям спасателей и привлечению вертолета Департамента полиции и погранохраны.
Подробнее

ФОТО И ВИДЕО: "Ох, красота-то какая! Лепота!" Кровавая луна над Эстонией глазами читателей Delfi

28.07.2018
Во многих странах можно было увидеть "кровавую Луну" — уникальное лунное затмение, которое было самым продолжительным в XXI веке. После восхода Луна стала красно-бурого цвета. Полное затмение длилось целый час и 43 минуты.
Подробнее



ВИДЕО DELFI | Пружины жесткие, завтрак вкусный: Delfi побывал в президентской "резиденции" в Нарве

28.07.2018
Этой осенью впервые в истории Эстонской Республики президент страны целый месяц проживет и проработает не только в своей столичной резиденции, но и в Нарве. Визит, впрочем, разбит на 3 периода: 2 недели в конце августа-начале сентября, и по 1 неделе в октябре и ноябре. Но, помимо самого факта такого визита, многих удивило еще и место, выбранное канцелярией президента для жилья. Это крошечный гостевой дом под названием ”Электра”, находящийся в центре города. По заданию двух редакций я отправился туда, чтобы почувствовать себя в роли важного гостя.
Подробнее