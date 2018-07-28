28.07.2018, 13:37

Дорогу в Нарва-Йыэсуу перекрыли для тушения лесного пожара

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rus.delfi.ee
EST 14
Дорогу в Нарва-Йыэсуу перекрыли для тушения лесного пожара
Иллюстративное фото. Tanel Meos

В городе Нарва-Йыэсуу Ида-Вируского уезда в пятницу возник лесной пожар на площади 5-6 гектаров, который к настоящему моменту удалось взять под контроль благодаря оперативным действиям спасателей и привлечению вертолета Департамента полиции и погранохраны. Поскольку для тушения пожара происходит забор воды из реки Нарва, водителей просят не пользоваться шоссе между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, передает rus.err.ee.

Сообщение о пожаре поступило в пятницу в 13:25, сообщила в субботу пресс-служба Идаского спасательного центра.

К тушению привлекли спасателей из Ийзаку, Йыхви, Кохтла-Ярве, Кивиыли, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу и Нарвы.

Работать пришлось в условиях повышенной сложности из-за труднодоступного рельефа местности, заросшей подлеском, в котором огонь быстро распространялся. Привлечение к тушению вертолета позволило существенно ограничить распространение пламени.

К настоящему времени пожар взят под контроль, угрозы людям нет, работы по тушению продолжаются в субботу.

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