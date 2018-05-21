21.05.2018, 17:22

Дом престарелых признан виновным в смерти пожилой женщины из-за халатности персонала

 (10)
rus.delfi.ee
EST 8
Hooldekodu
Hooldekodu patsient. Foto on illustratiivne.Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня Вируский уездный суд признал дом престарелых OÜ Pandivere Pansion, его члена правления и бывшую сотрудницу в том, что они оставили клиентку без ухода и присмотра, в результате чего она скончалась.

Во время нахождения в доме престарелых у дементной старой женщины появились пролежни. Дочь отвезла ее в больницу, где ее пожилая мать скончалась от отравления крови. Суд признал учреждение, члена правления и бывшую сотрудницу виновными в смерти клиентки.

65-летняя бывшая сотрудница Сирье Педиус и 43-летний член правления Маргус Пелдес получили условные сроки. OÜ Pandivere Pansion должен в качестве наказания выплатить 30 000 евро.

В качестве компенсации и расходом на производство Сирье Педиус должна выплатить 2193,12 евро, а Маргус Пелдес и OÜ Pandivere Pansion — по 807,11 евро каждый. Все обвиняемые также должны солидарно выплатить 1021,80 евро.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Дом престарелых признан виновным в смерти пожилой женщины из-за халатности персонала

21.05.2018
Сегодня Вируский уездный суд признал дом престарелых OÜ Pandivere Pansion, его члена правления и бывшую сотрудницу в том, что они оставили клиентку без ухода и присмотра, в результате чего она скончалась.
Подробнее



В Департамент защиты прав потребителей обратились уже десятки обманутых клиентов Delavue

21.05.2018
К концу прошлой недели Департамент защиты прав потребителей получил от клиентов, пострадавших от деятельности печально знаменитого салона красоты Delavue, 29 письменных обращений, не считая телефонных и прямых консультаций, передает rus.err.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


6 тысяч человек научат эстонскому за 11 миллионов евро. Касса по безработице ищет партнеров

21.05.2018
В течение следующих четырёх лет касса по безработице закажет обучение эстонскому языку на сумму около 11 млн евро. Обучение заказывается с целью повышение уровня владения эстонским языком людей, ищущих работу, и подготовки к уровневым экзаменам по эстонскому языку.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107402002
167,40 €
100,44 €
-20% Meeste käekell Police HAMMERHEAD PL.13088JSR/04
229,- €
183,20 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Сколько страны Балтии заплатят Польше за строительство нового газопровода?

21.05.2018
Литва и Польша планируют присоединиться к строительству газопровода GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania), подписав соглашение о распределении расходов на реализацию проекта, которое на прошлой неделе заключили газотранспортные компании стран Балтии и Польши.
Подробнее