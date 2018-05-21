Дом престарелых признан виновным в смерти пожилой женщины из-за халатности персонала

Сегодня Вируский уездный суд признал дом престарелых OÜ Pandivere Pansion, его члена правления и бывшую сотрудницу в том, что они оставили клиентку без ухода и присмотра, в результате чего она скончалась.

Во время нахождения в доме престарелых у дементной старой женщины появились пролежни. Дочь отвезла ее в больницу, где ее пожилая мать скончалась от отравления крови. Суд признал учреждение, члена правления и бывшую сотрудницу виновными в смерти клиентки.

65-летняя бывшая сотрудница Сирье Педиус и 43-летний член правления Маргус Пелдес получили условные сроки. OÜ Pandivere Pansion должен в качестве наказания выплатить 30 000 евро.

В качестве компенсации и расходом на производство Сирье Педиус должна выплатить 2193,12 евро, а Маргус Пелдес и OÜ Pandivere Pansion — по 807,11 евро каждый. Все обвиняемые также должны солидарно выплатить 1021,80 евро.