19.05.2017, 17:00

Добровольцы возобновляют поиски пропавшего полтора года назад 17-летнего Марккуса


rus.delfi.ee
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Kadunud Markkuse otsingud
Kadunud Markkuse otsingudFoto: Facebook

Завтра группа добровольцев продолжит поиски 17-летнего Марккуса Ансберга. пропавшего в октябре 2015 года в Выру и проверит новые места.

”Мы не закончили поисков 17-летнего Марккуса Ансберга, пропавшего без вести ночью 24 октября 2015 года в городе Выру. В эту субботу мы начнем проверять новые территории. И вновь приглашаем всех, кто может нам в этом помочь”, — написано на странице Facebook "OPEROG Linnaotsing Markkus".

Добровольцы собираются 20 мая в 11 часов у бензозаправки Olerex (со стороны Тарту) в городе Выру.

Kadunud Markkuse otsingud Foto: Facebook
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