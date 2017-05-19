Добровольцы возобновляют поиски пропавшего полтора года назад 17-летнего Марккуса

Завтра группа добровольцев продолжит поиски 17-летнего Марккуса Ансберга. пропавшего в октябре 2015 года в Выру и проверит новые места.

”Мы не закончили поисков 17-летнего Марккуса Ансберга, пропавшего без вести ночью 24 октября 2015 года в городе Выру. В эту субботу мы начнем проверять новые территории. И вновь приглашаем всех, кто может нам в этом помочь”, — написано на странице Facebook "OPEROG Linnaotsing Markkus".

Добровольцы собираются 20 мая в 11 часов у бензозаправки Olerex (со стороны Тарту) в городе Выру.