Добровольцы возобновляют поиски пропавшего полтора года назад 17-летнего Марккуса

Завтра группа добровольцев продолжит поиски 17-летнего Марккуса Ансберга. пропавшего в октябре 2015 года в Выру и проверит новые места.
”Мы не закончили поисков 17-летнего Марккуса Ансберга, пропавшего без вести ночью 24 октября 2015 года в городе Выру. В эту субботу мы начнем проверять новые территории. И вновь приглашаем всех, кто может нам в этом помочь”, — написано на странице Facebook "OPEROG Linnaotsing Markkus".
Добровольцы собираются 20 мая в 11 часов у бензозаправки Olerex (со стороны Тарту) в городе Выру.
Alajõe vald, Дом, 95 000 EUR
Tallinn, Квартира, 96 400 EUR
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